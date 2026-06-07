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7 июня, 10:07

Глава МИД Армении заявил о необходимости оздоровления отношений с Россией

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Обложка © ТАСС / Александр Патрин

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о необходимости оздоровления отношений с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр выразил надежду, что после парламентских выборов в республике удастся перевести диалог в конструктивное русло. «Армяно-российские отношения нуждаются в определённом оздоровлении», — подчеркнул он.

По стороны должны обсудить существующие проблемы и найти взаимовыгодные решения. Напряжённость между государствами не имеет под собой оснований, полагает Мирзоян.

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Глава внешнеполитического ведомства добавил, что партнерам следует уважать суверенитет друг друга и право на самостоятельные шаги. Встречи для проработки накопившихся вопросов планируется провести в здоровой атмосфере.

В воскресенье 7 июня в Армении проходят парламентские выборы, в которых участвуют 18 партий и блоков. Прогнозы западных социологов отдают партии премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» менее 37% голосов. Совокупный рейтинг оппозиции достигает 49%: «Сильная Армения» может получить 26%, блок «Армения» — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%. Остальные участники, скорее всего, не преодолеют 4-процентный проходной барьер. При этом кампания сопровождалась скандалами: оппозиция заявляет о препятствиях со стороны властей и возбуждении уголовных дел против ряда политиков.

Напомним, в последнее время власти Армении пытаются балансировать между членством в ЕАЭС и сближением с ЕС. Премьер Никол Пашинян допустил неизбежность выбора между союзами, который должен решить народ на референдуме. Параллельно отношения с Брюсселем вышли на стратегический уровень: принята новая повестка партнёрства, подписаны соглашения о транспорте и границах, анонсированы инвестиции. Однако критики называют такой курс «геополитическим шпагатом», поскольку экономика Армении по-прежнему ориентирована на Россию.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Никита Никонов
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