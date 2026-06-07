Ушаков сообщил о закрытых контактах Москвы с Киевом
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Москва продолжает поддерживать непубличные контакты с украинской стороной. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
По словам представителя Кремля, диалог ведётся, но без лишней огласки. Подробности о содержании переговоров и их формате не раскрываются.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что диалог с Киевом может быть продолжен — процесс, по его словам, сейчас приостановлен, но Москва не утратила готовности вернуться за стол переговоров. Представитель Кремля подчеркнул, что дальнейшее развитие событий будет определяться исключительно действиями киевского режима.
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