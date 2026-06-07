Сотни машин застряли в очереди на границе Казахстана и России

На казахстанско-российской границе образовалась многокилометровая очередь — сотни машин стоят на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом с казахстанской стороны. Об этом сообщает SHOT.

Пробка на российско-казахстанской границе. Видео © SHOT

По словам очевидцев, чтобы проехать без ожидания, можно заплатить около 10 тысяч рублей. В противном случае придётся томиться в заторе примерно двое-трое суток.

Дольше всего границу проходят фуры из Узбекистана и Кыргызстана — это связано с усиленным таможенным контролем и борьбой с серым импортом, пояснили водители. При этом автомобили с казахскими и российскими номерами едут по отдельной полосе и тратят на прохождение границы значительно меньше времени.

Похожая ситуация произошла в конце мая: тогда на российско-казахстанской границе скопились сотни машин — причиной коллапса на пункте пропуска «Жайсан» — «Сагарчин» в Актюбинской области стал массовый поток желающих вернуться домой к празднику Курбан айт. В условиях сильной жары и многокилометровой очереди многие автомобилисты бросали свой транспорт и шли через границу пешком.