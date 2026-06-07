ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 12:04

Сотни машин застряли в очереди на границе Казахстана и России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

На казахстанско-российской границе образовалась многокилометровая очередь — сотни машин стоят на пропускном пункте между Актобе и Оренбургом с казахстанской стороны. Об этом сообщает SHOT.

Пробка на российско-казахстанской границе. Видео © SHOT

По словам очевидцев, чтобы проехать без ожидания, можно заплатить около 10 тысяч рублей. В противном случае придётся томиться в заторе примерно двое-трое суток.

Дольше всего границу проходят фуры из Узбекистана и Кыргызстана — это связано с усиленным таможенным контролем и борьбой с серым импортом, пояснили водители. При этом автомобили с казахскими и российскими номерами едут по отдельной полосе и тратят на прохождение границы значительно меньше времени.

18 машин и никакой пробки: Ситуация на российско-монгольской границе нормализовалась
18 машин и никакой пробки: Ситуация на российско-монгольской границе нормализовалась

Похожая ситуация произошла в конце мая: тогда на российско-казахстанской границе скопились сотни машин — причиной коллапса на пункте пропуска «Жайсан» — «Сагарчин» в Актюбинской области стал массовый поток желающих вернуться домой к празднику Курбан айт. В условиях сильной жары и многокилометровой очереди многие автомобилисты бросали свой транспорт и шли через границу пешком.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Казахстан
  • Только на LIFE
  • Путешествия
  • Общество
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar