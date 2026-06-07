«Делал через боль»: Стало известно о последних месяцах жизни Алексея Пиманова

В последние годы у телеведущего Алексея Пиманова наблюдались серьёзные проблемы со здоровьем, однако он предпочитал хранить молчание о недуге и продолжал активно трудиться. Об этом изданию StarHit рассказали его коллеги и близкие друзья.

«Он очень многое делал через боль. Мы записывали одну из последних программ, он немного сорвался, потом извинялся. Говорит: «Понимаешь, эта всё дурацкая рука»», — поделилась шеф-редактор программы «Человек и закон» Ирина Горюнова.

По словам Горюновой, телеведущий не любил демонстрировать слабость и рассказывать о своих недомоганиях. Друзья не раз советовали ему пройти полноценное медицинское обследование, но Пиманов всё откладывал визит к врачам. В последние месяцы он испытывал боль, предполагая, что виной всему — старая травма, полученная во время игры в хоккей.

Заместитель генерального директора Первого канала Алексей Вольнов отметил, что Пиманов жил в чрезвычайно высоком темпе и старался успеть сделать как можно больше, несмотря на физическое состояние.

Напомним, 27 апреля в Москве попрощались с телеведущим, бессменным лицом программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. Он скончался 23 апреля в возрасте 64 лет от инфаркта. На церемонии прощания вдова Пиманова сделала шокирующее для многих заявление. Актриса Ольга Погодина призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь.