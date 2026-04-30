Стали известны подробности о дочери Пиманова и Погодиной
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В Москве прошла церемония прощания с тележурналистом Алексеем Пимановым. На траурном мероприятии его вдова, актриса Ольга Погодина, впервые затронула тему ребёнка, после чего стали известны новые подробности о дочери пары, пишет StarHit.
Отмечается, что девочку зовут Зои. Она родилась 31 августа 2023 года. Каких-либо дополнительных комментариев касательно дочери Ольга Погодина не дала.
Напомним, 27 апреля в Москве попрощались с телеведущим, бессменным лицом программы «Человек и закон» Алексеем Пимановым. Он скоропостижно скончался 23 апреля в возрасте 64 лет. Причиной смерти стал инфаркт. Во время церемонии прощания Ольга Погодина призналась, что они с покойным супругом воспитывали двухлетнюю дочь. Однако долгое время родители скрывали факт рождения ребёнка от общественности.
Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.