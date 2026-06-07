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Регион
7 июня, 10:26

ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в Стаханове, ранены двое мужчин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое человек получили ранения при ударе украинского беспилотника по машине в городе Стаханов в ЛНР. Об этом сообщило правительство республики.

«ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям Республики. Вчера вечером вражеский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю Опель Виваро в Стаханове», — сказано в публикации.

В результате атаки вражеского беспилотника пострадали двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения. С ранениями разной степени тяжести они были оперативно доставлены в Стахановскую центральную городскую больницу.

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Ранее стало известно, что в Запорожской области украинские операторы беспилотников ликвидировали отряд иностранных наёмников, которые ранее добровольно сложили оружие и сдались российским военным — трагедия разыгралась в момент эвакуации группы. Киевские дроны вели длительное наблюдение за районом сдачи, и хотя российским силам удалось вывести отряд из-под удара, противник всё же обнаружил бойцов и нанёс серию ударов, которая стала для иностранцев фатальной.

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Юрий Лысенко
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