Двое человек получили ранения при ударе украинского беспилотника по машине в городе Стаханов в ЛНР. Об этом сообщило правительство республики.

«ВСУ продолжают наносить удары по мирным жителям Республики. Вчера вечером вражеский БПЛА нанес удар по гражданскому автомобилю Опель Виваро в Стаханове», — сказано в публикации.

В результате атаки вражеского беспилотника пострадали двое мужчин 1956 и 1958 годов рождения. С ранениями разной степени тяжести они были оперативно доставлены в Стахановскую центральную городскую больницу.

Ранее стало известно, что в Запорожской области украинские операторы беспилотников ликвидировали отряд иностранных наёмников, которые ранее добровольно сложили оружие и сдались российским военным — трагедия разыгралась в момент эвакуации группы. Киевские дроны вели длительное наблюдение за районом сдачи, и хотя российским силам удалось вывести отряд из-под удара, противник всё же обнаружил бойцов и нанёс серию ударов, которая стала для иностранцев фатальной.