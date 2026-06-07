Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России все социальные обязательства перед гражданами выполняются в полном объёме. Такое заявление она сделала в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

«Они [власти Германии] вместо того, чтобы сокращать ненужные, придуманные расходы на военные цели, всё время пытаются сократить социальные расходы на граждан. Это не наша политика. У нас в Конституции записано, что мы социальное государство», — подчеркнула спикер верхней палаты парламента.

По словам Матвиенко, именно это отличает Российскую Федерацию от Германии и ряда других западных стран, где бюджеты социальных статей урезаются в пользу военных трат. Говоря об экономической ситуации внутри страны, она отметила, что региональные бюджеты в целом устойчивы, а субъекты РФ находят внутренние ресурсы для дальнейшего развития.

Ранее Матвиенко заявила, что Германия получила «удар под дых», когда не смогла стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН, и при этом Берлин счёл Москву виноватой в своём фиаско. Она добавила, что с улыбкой отреагировала на порцию обвинений со стороны ФРГ в адрес России, которую Берлин решил сделать крайней.