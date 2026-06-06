Матвиенко назвала «ударом под дых» Германии неизбрание в Совбез ООН
Германия получила «удар под дых», когда не смогла стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН, при этом Берлин счёл Москву виноватой в своём фиаско. Об этом заявила председатель СФ Валентина Матвиенко в интервью на ПМЭФ генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову.
«Это такой был удар под дых Германии, как ведущей экономике Европы, ведущему спонсору, наравне с Соединёнными Штатами, НАТО», — пояснила спикер.
Она добавила, что с улыбкой отреагировала на порцию обвинений со стороны ФРГ в адрес России, которую Берлин решил сделать крайней. Матвиенко уверена, что Германии следует «сделать домашнее задание, провести анализ» и осознать, что страна движется по ложному пути.
Как сообщалось, ФРГ не смогла получить место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2027–2028 годов. Страна выдвигала свою кандидатуру с уверенностью в положительном результате, однако необходимого числа голосов набрать не удалось. Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала неудачу Германии с деятельностью Анналены Бербок. Немецкая чиновница выступает председателем Генассамблеи ООН и не отличается высокой эффективностью работы, допуская очевидные ляпы.
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