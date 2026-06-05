«Каждый хочет быть звездой»: В Госдуме объяснили внезапную активность Германии из-за Украины

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова на полях ПМЭФ поделилась мнением о поведении Германии. По её словам, Берлин чувствует приближение мирного соглашения по Украине и хочет войти в историю, поэтому начал интенсивно готовиться к процессу.

Депутат подчеркнула, что для реального приближения мира Европа должна прекратить финансировать и вооружать Киев. А главная задача западных стран — включить украинскую сторону в переговорный процесс.

«Мы же не с Европой будем мирное соглашение подписывать, поэтому их задача должна быть не с нами переговаривать, а с Украиной. Мы-то все свои позиции давно обозначили», — заявила Журова в беседе с «Лентой.ру».

Она также предположила, что европейские лидеры стремятся не столько помочь урегулированию, сколько получить собственные дивиденды.

«Они, видимо, понимают, что приближается мирное соглашение, и каждый хочет быть звездой в этой истории, каждый из них хочет стать тем ключевым человеком, который войдёт в историю, поэтому так пытаются прощупать, кто из них будет первым, у меня такое ощущение», — высказалась политик.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал запустить переговорный процесс по Украине с участием европейских стран, заявив, что «пришло время сесть за стол переговоров». По его оценке, конфликт достиг стадии, требующей срочного политического решения.