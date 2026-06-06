«Как прогноз погоды»: Матвиенко высмеяла заявления ЕС о скором «нападении России»

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко с иронией отреагировала на заявления европейских политиков о возможной угрозе со стороны России. Свою позицию она озвучила генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову на полях Петербургского международного экономического форума.

Спикер Совфеда прокомментировала слова латвийского военачальника Каспарса Пуданса, который допустил возможность российского нападения уже «сегодня вечером».

«[Звучит] как прогноз погоды», — сказал она.

По её мнению, подобная риторика в странах Евросоюза ориентирована прежде всего на внутреннюю аудиторию. Глава Совета Федерации считает, что европейским властям необходимо объяснять гражданам причины роста военных расходов и увеличения финансирования оборонной сферы.

В качестве такого объяснения, по её словам, используется тезис о якобы существующей угрозе со стороны России. Матвиенко добавила, что именно этим, по её мнению, обусловлены регулярные заявления европейских политиков о возможном нападении РФ.

Ранее в Госдуме сообщили, что к заявлениям о возможном военном противостоянии России и западных стран в 2030 году следует относиться серьёзно. Подобные оценки ранее звучали не только со стороны белорусских представителей, но и от европейских и украинских политиков.