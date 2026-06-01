1 июня, 11:08

В России призвали «держать порох сухим» после прогноза о войне с Западом в 2030 году

Депутат Колесник согласен с прогнозом Вольфовича о войне с Западом в 2030 году

Обложка © Life.ru

К прогнозу секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича о том, что Москве и Минску следует ожидать войны с западными державами в 2030 году, надо относиться серьёзно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такую дату называли и европейские, и украинские политики.

«Где-то курнул, где-то кольнул»: Лукашенко оценил украинские заявления о «500 целях в Белоруссии»

Россия готова к схватке в любом варианте. Европейцы должны понимать, что в такой ситуации поле боя может оказаться прямо у них, в центре Европы, как уже бывало не раз, подчеркнул парламентарий.

«В любом случае надо держать порох сухим, поскольку в 1941 году мы тоже верили, что немцы не нападут», — отметил депутат ГД РФ в интервью «Ридусу».

«Придётся помогать»: Военный эксперт объяснил жёсткое заявление Лукашенко в адрес Украины

Напомним, ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные страны открыто готовятся к вооружённому конфликту. При этом они знают об отсутствии угрозы для них со стороны Минска и Москвы.

Борис Эльфанд
