К прогнозу секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича о том, что Москве и Минску следует ожидать войны с западными державами в 2030 году, надо относиться серьёзно, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, такую дату называли и европейские, и украинские политики.

Россия готова к схватке в любом варианте. Европейцы должны понимать, что в такой ситуации поле боя может оказаться прямо у них, в центре Европы, как уже бывало не раз, подчеркнул парламентарий.

«В любом случае надо держать порох сухим, поскольку в 1941 году мы тоже верили, что немцы не нападут», — отметил депутат ГД РФ в интервью «Ридусу».

Напомним, ранее государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные страны открыто готовятся к вооружённому конфликту. При этом они знают об отсутствии угрозы для них со стороны Минска и Москвы.