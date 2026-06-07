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7 июня, 10:43

Три мирных жителя ранены при ударе дрона ВСУ по гражданскому объекту в Горловке

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Украинские военные атаковали при помощи беспилотника Горловку в ДНР, в результате вражеского налёта ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В Горловке в ДНР украинский дрон атаковал гражданский объект. Ранены три мирных жителя», — говорится в тексте.

Девочку ранило при ударе дрона ВСУ в Белгородской области
Девочку ранило при ударе дрона ВСУ в Белгородской области

Также сообщалось, что двое человек получили ранения при ударе украинского беспилотника по машине в городе Стаханов в ЛНР. С травмами разной степени тяжести они были оперативно доставлены в Стахановскую центральную городскую больницу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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