Три мирных жителя ранены при ударе дрона ВСУ по гражданскому объекту в Горловке

Украинские военные атаковали при помощи беспилотника Горловку в ДНР, в результате вражеского налёта ранения получили три мирных жителя. Об этом сообщил в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

«В Горловке в ДНР украинский дрон атаковал гражданский объект. Ранены три мирных жителя», — говорится в тексте.

Также сообщалось, что двое человек получили ранения при ударе украинского беспилотника по машине в городе Стаханов в ЛНР. С травмами разной степени тяжести они были оперативно доставлены в Стахановскую центральную городскую больницу.