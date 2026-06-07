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7 июня, 11:40

От травмы горла до комы: Названа скрытая угроза напитков со льдом

Врач Умнов: Напитки со льдом опасны при заболеваниях ЖКТ

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Лёд в напитках опасен для ЖКТ — при гастрите, язве и воспалениях почек он нарушает кровоток и задерживает еду в желудке, предупредил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, детям лёд в пище особенно вреден.

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Он может вызвать реакции от сильной рвоты до комы, поскольку фактически происходит ожог слизистой и травма горла с желудком. Любые холодные напитки создают благоприятные условия для воспаления, вызывая спазм сосудов и тем самым облегчая вирусам и бактериям проникновение в организм. Кроме того, в массовой продаже напитков со льдом (фраппучино, лимонады, мохито) никто не гарантирует, что лёд сделан из кипячёной воды.

«Кто-то скажет, что при замерзании бактерии и микробы гибнут, но на самом деле это миф. Бактерии кишечных инфекций не гибнут при низких температурах, они лишь медленнее размножаются», — отметил эксперт в интервью «Газете.ru».

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Борис Эльфанд
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