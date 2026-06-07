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7 июня, 11:47

Зеленский сегодня встретится в Лондоне с Мерцем, Макроном и Стармером

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Сегодня в Лондоне состоится встреча украинского лидера Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщают DPA и Guardian.

По информации изданий, в центре внимания окажутся несколько ключевых тем. Среди них — дальнейшая поддержка киевского режима в рамках так называемой «коалиции желающих», обсуждение гарантий безопасности, а также возможные шаги по продвижению мирного процесса.

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Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказался о причинах приёма Зеленского в Лондоне. Он считает, что коллективный Запад явно намерен продолжать накачивать киевский режим боевой техникой и боеприпасами, поэтому обсуждение новых поставок неизбежно окажется в центре лондонской повестки.

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Юрий Лысенко
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