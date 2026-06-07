Сегодня в Лондоне состоится встреча украинского лидера Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщают DPA и Guardian.

По информации изданий, в центре внимания окажутся несколько ключевых тем. Среди них — дальнейшая поддержка киевского режима в рамках так называемой «коалиции желающих», обсуждение гарантий безопасности, а также возможные шаги по продвижению мирного процесса.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказался о причинах приёма Зеленского в Лондоне. Он считает, что коллективный Запад явно намерен продолжать накачивать киевский режим боевой техникой и боеприпасами, поэтому обсуждение новых поставок неизбежно окажется в центре лондонской повестки.