Зеленский сегодня встретится в Лондоне с Мерцем, Макроном и Стармером
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Сегодня в Лондоне состоится встреча украинского лидера Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщают DPA и Guardian.
По информации изданий, в центре внимания окажутся несколько ключевых тем. Среди них — дальнейшая поддержка киевского режима в рамках так называемой «коалиции желающих», обсуждение гарантий безопасности, а также возможные шаги по продвижению мирного процесса.
Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема высказался о причинах приёма Зеленского в Лондоне. Он считает, что коллективный Запад явно намерен продолжать накачивать киевский режим боевой техникой и боеприпасами, поэтому обсуждение новых поставок неизбежно окажется в центре лондонской повестки.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.