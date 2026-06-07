Явка на выборах в парламент Армении превысила 33%

Явка избирателей на парламентских выборах в Армении превысила 33 процента. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Сильва Маркосян. Данные приведены по состоянию на 14:00 по местному времени (13:00 мск).

«По состоянию на 14:00 (13:00 мск) из 2 503 976 избирателей проголосовали 847 226 граждан, или 33,84%», — сказала она.

Избирательные участки закроются в 20:00 (19:00 мск).

Среди проголосовавших — лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян, находящийся под домашним арестом, а также глава блока «Армения» Роберт Кочарян и действующий премьер Никол Пашинян. В республике работают 2005 избирательных участков. В борьбе за депутатские мандаты участвуют 18 политических объединений.

Если ни одна партия не наберёт 50% голосов и не сможет сформировать правящую коалицию, через 28 дней состоится второй тур. В него выйдут две политические силы, получившие наибольшую поддержку в первом туре. Победитель автоматически получит 54% депутатских мандатов — так называемое «стабильное парламентское большинство» — и сможет единолично назначить министров.

Согласно опросам западных социологических служб, правящую партию премьер-министра готовы поддержать менее 37% избирателей. В то же время совокупный рейтинг оппозиционных сил достигает примерно 49%: «Сильная Армения» — 26%, «Армения» — 12%, «Процветающая Армения» — 6%, «Крылья единства» — 5%.

По данным СМИ, в день голосования на улицах Еревана заметно преобладает агитация за партию власти, тогда как материалы других политических сил встречаются значительно реже. Кроме того, жители столицы столкнулись с трудностями из-за переноса адресов ряда избирательных участков. Также известно, что ночью сотрудники правоохранительных органов по неизвестным причинам задержали двух председателей и одного секретаря участковых избирательных комиссий. Лидер «Процветающей Армении» Гагик Царукян сообщил, что утром под стражу также были взяты 50 сторонников его партии.