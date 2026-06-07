Путин на следующей неделе вручит Госпремии и соберёт Совбез

Стало известно о планах президента России Владимира Путина на следующую неделю. В планах у главы государства провести заседание Совета безопасности и встретиться с правительством, сообщил Павел Зарубин для ИС «Вести».

«После бурной недели на следующей у президента – СБ, совещание с правительством. И, конечно, всегда насыщенным бывает День России – вручение медалей «Герой Труда» и награждение лауреатов Госпремии», – уточнил Зарубин.

Напомним, 5 июня Путин уже выступил с большой речью на Петербургском международном экономическом форуме. Ещё президент пообщался там с индийской журналисткой Гитой Мохан и с исполнительным главным редактором канала India Today Калли Пури Бхандал. Она рассказала российскому лидеру, что привезла сына в Россию и он сейчас учит русский язык. Путин его поддержал и предложил нанять для парня хорошую учительницу — если, конечно, мама не против.