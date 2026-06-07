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7 июня, 11:24

Путин пообщался с журналистками India Today в кулуарах ПМЭФ

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин пообщался с модератором Петербургского международного экономического форума индийской журналисткой Гитой Мохан и исполнительным главным редактором канала India Today Калли Пури Бхандал. Кадры беседы опубликовал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Владимир Путин пообщался с Гитой Мохан и руководством India Today. Видео © Telegam / ЗАРУБИН

Бхандал рассказала российскому лидеру, что привезла в Россию сына, который сейчас осваивает русский язык. Путин поддержал его в этом начинании и предложил нанять для молодого человека хорошую учительницу, если, конечно, мама не возражает.

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А в субботу Владимир Путин встретился с вдовой первого градоначальника Санкт-Петербурга Анатолия Собчака — сенатором Людмилой Нарусовой. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, поводом для встречи стала подготовка к 90-летию бывшего мэра Северной столицы, которое будет отмечаться 10 августа 2027 года.

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Юрий Лысенко
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