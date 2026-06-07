Русских староверов-молокан, проживающих в армянском селе Лермонтово, могут выселить из-за планов местного муниципалитета открыть рудник. На ситуацию обратил внимание Mash.

Фирма «Танд-зут» намеревается организовать новое производство на землях старинной общины, которая переселилась в Лорийскую область ещё в 1844 году из Тамбовской и Саратовской губерний. Сельчане резко против перемен — они объявили бойкот.

Запланированные общественные слушания сорвались. По просьбе местных жителей сотрудники муниципалитета составили протокол о нежелании открывать шахту на их территории, документ подписал глава общины Эдик Чахалян.

Однако после этого к староверам нагрянули представители администрации Лорийской области и партии главы правительства Никола Пашиняна. Они поставили ультиматум: либо сельчане соглашаются на рудник, либо их выселят, а русское поселение прекратит своё существование. Чиновники давят на людей, советуя ни на что не рассчитывать, поскольку партия действующего премьера якобы обязательно победит на выборах.

Политолог Дмитрий Еловский в разговоре с Life.ru выражал обеспокоенность ситуацией вокруг православной церкви в Армении, заявив, что республика движется по украинскому сценарию, что грозит нации потерей духовной опоры. По мнению эксперта, даже если отбросить специальную военную операцию, то, что Украина сделала с собой, иначе как самоубийством народа не назовёшь — и Армения вступила на ту же тропу