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7 июня, 12:04

Русских староверов хотят выселить из Лермонтова в Армении и построить там рудник

Лермонтово. Обложка © Wikipedia / Сергей Яковлев

Лермонтово. Обложка © Wikipedia / Сергей Яковлев

Русских староверов-молокан, проживающих в армянском селе Лермонтово, могут выселить из-за планов местного муниципалитета открыть рудник. На ситуацию обратил внимание Mash.

Фирма «Танд-зут» намеревается организовать новое производство на землях старинной общины, которая переселилась в Лорийскую область ещё в 1844 году из Тамбовской и Саратовской губерний. Сельчане резко против перемен — они объявили бойкот.

Запланированные общественные слушания сорвались. По просьбе местных жителей сотрудники муниципалитета составили протокол о нежелании открывать шахту на их территории, документ подписал глава общины Эдик Чахалян.

Однако после этого к староверам нагрянули представители администрации Лорийской области и партии главы правительства Никола Пашиняна. Они поставили ультиматум: либо сельчане соглашаются на рудник, либо их выселят, а русское поселение прекратит своё существование. Чиновники давят на людей, советуя ни на что не рассчитывать, поскольку партия действующего премьера якобы обязательно победит на выборах.

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Юрий Лысенко
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