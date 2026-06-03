Многие жители Армении долгое время считали премьер-министра Никола Пашиняна человеком, связанным с Москвой. Об этом в разговоре с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил армянский блогер Мика Бадалян. По его словам, Пашинян годами убеждал избирателей, что у него хорошие отношения с Россией.

В Армении до последнего верили в миф о связи Пашиняна с Путиным. Видео © Life.ru

«Очень многие в Армении до сих пор думали, что Пашинян — человек Путина. Ведь не может же какой-то Пашинян идти против России, брать курс антироссийский и чтобы ему за это ничего не было», — сказал Бадалян.

Блогер добавил, что России удалось развенчать этот миф, и это очень важно. По словам Бадаляна, армянская власть перед выборами пытается панически наобещать всё что угодно.

Ранее Бадалян заявлял, что команда Никола Пашиняна много лет говорит о европейском направлении, но реального результата аграрии так и не увидели. Он отметил, что власти снова обещают субсидии и поддержку тем, кто понёс убытки. Однако, как считает блогер, фермеры сейчас остаются без понятного ответа на главный вопрос — куда сбывать продукцию.

Парламентские выборы в Армении состоятся 7 июня. Ранее страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) выступили с совместным заявлением, призвав Армению прояснить свои приоритеты, подчеркнув, что параллельное членство в ЕС и ЕАЭС несёт в себе риски для таможенного и экономического единства союза. С российской стороны последовали заявления о невозможности полного участия в двух интеграционных проектах одновременно». Премьер-министр Никол Пашинян отвергает необходимость немедленного выбора и откладывает решение до последнего момента.

На выборах в пропорциональной системе будет избран 101 депутат (с возможным увеличением числа мандатов). Основными соперниками правящей партии «Гражданский договор» выступают движения «Армения», «Сильная Армения» и «Процветающая Армения».