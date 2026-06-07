Магазин отказался вернуть семье из Петербурга деньги за ПК, сгоревший за 4 дня

Семья из Петербурга купила 12-летнему сыну компьютер за 70 тысяч рублей как подарок за окончание школы без троек. Правда уже через четыре дня после покупки в системном блоке сгорел SSD-накопитель. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала мама мальчика Анна.

Петербургская семья не смогла вернуть 70 тысяч за сгоревший через четыре дня компьютер. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Петербургская семья не смогла вернуть 70 тысяч за сгоревший через четыре дня компьютер. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Петербургская семья не смогла вернуть 70 тысяч за сгоревший через четыре дня компьютер. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Они отвезли компьютер обратно в магазин «Русское железо», где поломку подтвердили. Ему предложили либо ремонт, либо замену. Родители попросили вернуть деньги, написали заявление, но магазин десять дней их игнорировал, а потом сказал: компьютер починим, деньги возвращать не будем.

По словам женщины, сын изначально выбирал другой ПК, но менеджер уговорил купить именно этот — якобы с теми же характеристиками и гарантией. Семья считает, что им продали компьютер из дешёвых деталей под видом нормального игрового.

Сейчас родители готовят заявление в полицию. В отзывах на этот магазин другие покупатели тоже жалуются на похожую схему: приходишь за одним компьютером, а тебе советуют другой — дороже и хуже. Когда же техника ломается, вернуть деньги гораздо сложнее, чем уговорить человека купить.