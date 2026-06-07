ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 12:32

«Давайте без этого»: Сын Децла не стал объяснять журналистам, почему обматерил мать и выгонял её из квартиры

Сын Децла матом прокомментировал скандальное видео с его мамой и квартирой

Юлия Кисёлева и Антоний Толмацкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / somamamori / juzeppe_junior

Юлия Кисёлева и Антоний Толмацкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / somamamori / juzeppe_junior

Модель Юлия Киселёва, известная как мать наследника рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антония Толмацкого, опубликовала в соцсетях видео, на котором её 20-летний сын Антоний Толмацкий выгоняет её из квартиры, используя нецензурную брань и требуя покинуть помещение, чтобы сфотографировать его для продажи. Корреспонденты Super попытались выяснить у самого Антония причину его поведения.

Сын Децла кричит на мать и выставляет её из квартиры. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / somamamori

В ответ редакция получила новую порцию нецензурной лексики.

«Все комментарии через менеджера, особенно по семейным обстановкам, иначе я вас заблокирую. Всё, давайте без этой [фигни], до свидания, я занят», — заявил Толмацкий-младший. Каких-либо оправданий или извинений за инцидент звездный наследник приносить не стал.

Стыд, злость и саморазвитие: 20-летний сын Децла не может найти работу и живёт у бабушки за деньги девушки
Стыд, злость и саморазвитие: 20-летний сын Децла не может найти работу и живёт у бабушки за деньги девушки
Ранее Александр Толмацкий, продюсер и отец покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), в интервью признался, что до сих пор корит себя за так и не состоявшееся примирение с сыном — из-за эмоций и грубых слов Кирилла в адрес сводных брата и сестры отец решил прервать общение на два года, хотя отношения вот-вот должны были наладиться. Особо остро Толмацкий-старший переживает упущенное время, однако с внуком Тони налаживать связи не намерен: он не поздравляет молодого человека с днями рождения и вообще не хочет иметь с ним дела.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Децл (Кирилл Толмацкий)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar