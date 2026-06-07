«Давайте без этого»: Сын Децла не стал объяснять журналистам, почему обматерил мать и выгонял её из квартиры

Модель Юлия Киселёва, известная как мать наследника рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антония Толмацкого, опубликовала в соцсетях видео, на котором её 20-летний сын Антоний Толмацкий выгоняет её из квартиры, используя нецензурную брань и требуя покинуть помещение, чтобы сфотографировать его для продажи. Корреспонденты Super попытались выяснить у самого Антония причину его поведения.

Сын Децла кричит на мать и выставляет её из квартиры. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / somamamori

В ответ редакция получила новую порцию нецензурной лексики.

«Все комментарии через менеджера, особенно по семейным обстановкам, иначе я вас заблокирую. Всё, давайте без этой [фигни], до свидания, я занят», — заявил Толмацкий-младший. Каких-либо оправданий или извинений за инцидент звездный наследник приносить не стал.

Ранее Александр Толмацкий, продюсер и отец покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого), в интервью признался, что до сих пор корит себя за так и не состоявшееся примирение с сыном — из-за эмоций и грубых слов Кирилла в адрес сводных брата и сестры отец решил прервать общение на два года, хотя отношения вот-вот должны были наладиться. Особо остро Толмацкий-старший переживает упущенное время, однако с внуком Тони налаживать связи не намерен: он не поздравляет молодого человека с днями рождения и вообще не хочет иметь с ним дела.