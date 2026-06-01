Стыд, злость и саморазвитие: 20-летний сын Децла не может найти работу и живёт у бабушки за деньги девушки

Наследник покойного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Антоний Киселёв дал откровенное интервью. 20-летний парень признался, что пока не может похвастаться финансовой независимостью и фактически находится на иждивении у своей девушки, сообщил он в программе «Ты не поверишь!».

Молодой человек всерьёз занят музыкой и саморазвитием, поэтому обычная работа, по его словам, ему не подходит. Главная проблема — его подвешенное положение в социуме.

«Я недостаточно известный для того, чтобы не позволять себе ездить в метро, но достаточно известный, чтобы не работать в сервисе», — посетовал Антоний.

Узнаваемость стала для него своеобразной ловушкой: браться за любую подработку уже нельзя, а больших гонораров пока нет. Впрочем, Толмацкий чувствует себя неплохо: не так давно возлюбленная подарила ему новый телефон и наушники.

«Это стыдно и позорно, но она меня радует, наверное, даже больше, чем я её. Она меня очень балует, правда. Она меня очень любит», — поделился Антоний.

Влюблённые живут у бабушки юноши. Связь с мамой и дедушкой молодой человек не поддерживает. Антоний получает образование на факультете журналистики МГУ, однако занятия ему приходится часто пропускать из-за репетиций.

Кроме того, звёздный наследник посещает психолога. Сеансы, впрочем, являются частью его финансовых проблем из-за своей приличной стоимостью, но молодой человек считает себя достаточно нервным, агрессивным, а иногда даже злым, и потому хочет над собой работать.

Антоний — единственный ребёнок рэпера Децла, родившийся в браке с моделью Юлией Киселёвой в июне 2005 года. Сам артист скончался в 35 лет в 2019 году от острой сердечной недостаточности.

Антоний Толмацкий уверен, что его отец был голосом нескольких поколений — он воспитал и подростков, и ровесников, и тех, кто родился позже. Сам Антоний выступает в похожем жанре, внешне напоминает знаменитость, но не воспринимает критику о якобы копировании звезды, называя такие упрёки невоспитанностью и незнанием контекста. Как рассказывал молодой человек, суммарно он носит дреды больше 12 лет, и первые ему сделали ещё родители. Он рос в этой среде: ездил с отцом на студии, бывал на его концертах, общался с музыкантами, поэтому для него происходящее — логичное продолжение того, чем он хотел бы заниматься.