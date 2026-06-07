Щенки-мутанты, падёж скота: Россияне задыхаются из-за смердящей свалки химотходов под окнами

Жители Усолья-Сибирского в Иркутской области годами жалуются на огромную свалку прямо на жилой улице. По данным Baza, изначально мусор свозили на участок жены экс-главы города.

Жители Усолья-Сибирского годами жалуются на огромную свалку. Видео © Telegram / Baza

По словам горожан, всё началось в 2023 году на улице Краснофлотская — туда регулярно начали приезжать грузовики с отходами, среди которых были химические отходы с завода (люди находили фрагменты заводских вывесок). Сейчас высота кучи превысила четыре метра, свалка расползлась на три соседних участка. Из-за вони в жару не открыть окна, на улице нечем дышать. Сельчане утверждают, что у них мрёт скот, а щенки и котята рождаются с патологиями.

Захламление началось с участка Ольги Кустос — жены осуждённого за покушение на убийство экс-мэра Усолья-Сибирского Евгения Кустоса. На спутниковых снимках видно: сначала мусор появился у неё, а потом свалка стремительно разрослась.

Позже участок Кустос отсыпали, и мусора визуально не стало — отходы, вероятно, погребли под грунтом. Теперь там ведутся стройработы, но на склоне за участком отходы так и лежат. Местная жительница Елена, чей дом рядом со свалкой, несколько раз жаловалась в надзорные органы. Наконец природоохранная прокуратура начала проверку.

Сама Кустос заявила, что к свалке отношения не имеет, а на её участке мусора нет.

Вероятно, там можно найти много чего полезного, если хорошо поискать. Ранее Life.ru рассказывал, как житель Сахалина отыскал на свалке орден Великой Отечественной войны в красивой бархатной коробочке. Такие награды вручали ветеранам в 1985 году к 40-летию Победы.