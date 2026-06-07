Почти 900 авто скопилось в очереди у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани

На пункте ручного досмотра перед паромной переправой со стороны Тамани скопилось 370 единиц автотранспорта. Водителям придётся провести в очереди не менее часа. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на крымском мосту.

Со стороны Керчи ожидают своей очереди на досмотр 510 автомобилей. Время ожидания для них достигает примерно двух часов. Таким образом всего проезда ждут 880 машин.

Крымский мост относится к стратегическим объектам, поэтому его защита находится в приоритете. Безопасность переправы совместными усилиями обеспечивают пограничные органы ФСБ, силы Черноморского флота и подразделения Росгвардии. Протяжённые заторы на подъездах к мосту из-за тщательного ручного досмотра — не редкость. Так, 4 июня Life.ru сообщал о скоплении 500 машин, водители которых ожидали проезда.