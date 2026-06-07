Житель Ивановского Курской области пострадал при атаке дрона ВСУ

В селе Ивановское Рыльского района Курской области украинский беспилотник атаковал остановку общественного транспорта у автовокзала. В результате удара пострадал 46-летний мужчина, о чём сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

У пострадавшего диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, а также рваная рана височной области. Ему уже оказали первую помощь и готовят к отправке в курскую больницу.

Также в результате атаки повреждён грузовой автомобиль. Врачи сделают всё возможное для скорейшего выздоровления пострадавшего.

Ранее стало известно, что в селе Нижний Мордок Глушковского района от удара дрона ВСУ погиб 60-летний местный житель — мужчина скончался на месте происшествия. Сегодня утром вражеский беспилотник также атаковал многоквартирный дом в городе Рыльске, где загорелась кровля, и пострадала 46-летняя женщина.