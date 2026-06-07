Гармаш назвал «чепухой и уткой» новость о своей госпитализации
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Народный артист РФ Сергей Гармаш сообщил, что не попадал в больницу на фоне обострения гастрита. По словам артиста, соответствующие публикации в СМИ явялются «полной чепухой».
«Это чепуха полная, абсолютная утка», — сказал Гармаш ТАСС. Он заверил, что чувствует себя очень хорошо и проблем со здоровьем у него нет.
Ранее СМИ писали, что Сергей Гармаш был экстренно доставлен в больницу, у него заподозрили желудочно-кишечное кровотечение. Страшный диагноз не подтвердился, но врачи нашли обострение гастрита. Артисту запретили пить алкоголь и есть сладкое.
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