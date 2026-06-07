«Гонка вооружений»: Политолог спрогнозировал итоги спецоперации Китая у берегов Тайваня

Морская спецоперация Китая у восточного побережья Тайваня — это демонстрация силы, которая не дойдёт до вооружённого конфликта, полагает политолог Константин Калачев. По его словам, КНР не раз подчёркивала свой «неоспоримый суверенитет» над островами Южно-Китайского моря, опираясь на условную границу 1947 года.

Китай считает Тайвань своей территорией, большинство стран мира его не признают, поэтому воды Тайваня де-юре можно считать территориальными водами Поднебесной. Однако это неприемлемо для Японии, владевшей островом с конца XIX века до 1945 года, и для Филиппин — давнего оппонента КНР, отметил эксперт.

«...До вооружённого конфликта точно не дойдёт. Демонстрация силы и не более. Последствием будет разве что гонка вооружений в регионе», — резюмировал собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее Китай объявил о начале специальной морской операции в акватории к востоку от острова Тайвань. Причиной послужили переговоры между Японией и Филиппинами о морских границах.