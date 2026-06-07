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7 июня, 05:13

Тайвань направил 5 кораблей противостоять операции Китая у своих берегов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Тайваньская администрация направила корабли береговой охраны для противодействия правоохранительной операции Китая к востоку от острова. Об этом сообщает Центральное новостное агентство (CNA).

«Береговая охрана заявила, что с использованием совместных разведывательных, информационных и наблюдательных средств она непрерывно отслеживает перемещения китайских судов и развернула необходимые силы для реагирования», — сказано в публикации.

Всего было задействовано пять кораблей и несколько патрульных катеров.

Пекин называет операцию вынужденным ответом на односторонние переговоры между Японией и Филиппинами о «разграничении морских зон» к востоку от Тайваня. В КНР заявляют, что эти действия грубо нарушают суверенитет и морские права Китая.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Китай объявил о проведении специальной морской операции в акватории к востоку от Тайваня. Примечательно, что в мае президент США Дональд Трамп говорил о нежелании воевать с КНР и отправлять войска за сотни километров на защиту острова.

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Владимир Озеров
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