Тайвань направил 5 кораблей противостоять операции Китая у своих берегов

Тайваньская администрация направила корабли береговой охраны для противодействия правоохранительной операции Китая к востоку от острова. Об этом сообщает Центральное новостное агентство (CNA).

«Береговая охрана заявила, что с использованием совместных разведывательных, информационных и наблюдательных средств она непрерывно отслеживает перемещения китайских судов и развернула необходимые силы для реагирования», — сказано в публикации.

Всего было задействовано пять кораблей и несколько патрульных катеров.

Пекин называет операцию вынужденным ответом на односторонние переговоры между Японией и Филиппинами о «разграничении морских зон» к востоку от Тайваня. В КНР заявляют, что эти действия грубо нарушают суверенитет и морские права Китая.