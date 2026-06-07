Галеон остался без капитана: Дом-корабль «пирата» из Удмуртии «уплыл» в руки приставов

У жителя Удмуртии, который построил дом в виде корабля, приставы изъяли недвижимость из-за долгов в 15,8 млн рублей. Судно «причалило» в селе Ягул под Ижевском. Об этом пишет Baza.

Капитанский мостик на доме-корабле. Фото © Telegram / Baza

«Корабль» площадью 158 кв. метров сейчас продают как обычный коттедж за 1,5 млн рублей. Раньше строение принадлежало компании, которая устраивала вечеринки, детские анимационные шоу и даже ресторан на палубе. Теперь же галеон без капитана — лишь щепка в бушующем море с «акулами» бизнеса.

Столовая на доме-корабле. Фото © Telegram / Baza

К сожалению, бизнес пошёл ко дну, и недвижимость арестовали. Торги проводят в рамках банкротства «капитана» этой посудины Андрея П., задолжавшего почти 16 млн «золотых». Изначально дом-корабль выставляли за 6 млн «дублонов», но цену снизили из-за штиля на рынке.

«Капитану» есть чему поучиться у блогеров Валерии и Артёма Чекалиных, которые недавно смогли продать юристу недостроенный роскошный особняк за 870 миллионов рублей. Сам дом расположен в элитном посёлке «Агаларов Эстейт». Там есть бассейн, кальянная, массажная и все остальные атрибуты богатой жизни.