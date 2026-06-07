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7 июня, 13:39

Военных привёл в недоумение приказ Трампа о переброске 5 тысяч солдат в Польшу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Приказ президента США Дональда Трампа об отправке 5 тысяч военнослужащих в Польшу вызвал недоумение у американских военных. Они не до конца понимают, что это означает на практике. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на двух сотрудников Пентагона.

Вооружённые силы США ожидают разъяснений от Министерства войны. В частности, речь идёт о точной численности войск в Европе, и эта неопределённость потенциально может обойтись налогоплательщикам в миллионы долларов.

По данным источников AP, туманность в этом вопросе вызывает не только тревогу у европейских союзников, но и рискует подорвать дух самих американских военнослужащих, которые не осознают происходящее.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп объявил, что перебросит пять тысяч американских военных в Польшу. Он объяснил это решение тем, что президентом республики был успешно избран Кароль Навроцкий.

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Наталья Афонина
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