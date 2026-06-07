«Главное — искра»: Гагарина и Лазарев затеяли звёздный марьяж

Певица Полина Гагарина призналась, что не против поженить свою младшую дочь Мию с сыном Сергея Лазарева Никитой. В в интервью «Hello!» артистка назвала свою наследницу видной невесткой, а коллега отметил, что она уже начала «свататься».

«А что, приглядись! И приданое какое!» — пошутила Гагарина.

«Мы, знаешь ли, не меркантильные. Нам главное, чтобы искра была! Кроме шуток, давай прямо сейчас договоримся, что летом встретимся вне сцены с детьми», — ответил Лазарев.

Знаменитости живут по соседству, но признаются, что редко ходят друг к другу из-за постоянных гастролей и плотных графиков. Лазарев вспомнил, что последний раз был в доме коллеги, когда тот ещё только строился. Однако певцы планируют исправить ситуацию — Гагарина как раз зазывает артиста на шашлыки.

Ранее поклонников взбудоражил новый пост Полины Гагариной в соцсетях — певица выложила совместный снимок с мужчиной, подписав его фразой «Моя любовь». Фанаты практически моментально пришли к единогласному выводу, что на фото рядом с артисткой находится Сергей Лазарев. Спустя пару часов коллега лишь усилил ажиотаж, опубликовав ответный кадр.