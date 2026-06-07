Воздушная атака на Севастополь отражена: сбито 18 БПЛА
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В Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
По его данным, всего над городом и акваторией моря сбили 18 БПЛА. Дроны уничтожили в районах Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.
«Никто из людей не пострадал», — сообщил Развожаев в «Максе».
Спасательные службы зафиксировали падение обломков одного из сбитых беспилотников на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте. Жителей призвали не подходить к найденным фрагментам дронов и сразу звонить по номеру 112.
Утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. На это время движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли.
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