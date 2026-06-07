Воздушная атака на Севастополь отражена: сбито 18 БПЛА

В Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, всего над городом и акваторией моря сбили 18 БПЛА. Дроны уничтожили в районах Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.

«Никто из людей не пострадал», — сообщил Развожаев в «Максе».

Спасательные службы зафиксировали падение обломков одного из сбитых беспилотников на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте. Жителей призвали не подходить к найденным фрагментам дронов и сразу звонить по номеру 112.

Утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. На это время движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли.