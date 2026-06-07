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7 июня, 13:36

Воздушная атака на Севастополь отражена: сбито 18 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Collection Maykova

В Севастополе силы ПВО, авиация и мобильные огневые группы отразили атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его данным, всего над городом и акваторией моря сбили 18 БПЛА. Дроны уничтожили в районах Парка Победы, Северной стороны, Фиолента, Балаклавы и мыса Херсонес.

«Никто из людей не пострадал», — сообщил Развожаев в «Максе».

Спасательные службы зафиксировали падение обломков одного из сбитых беспилотников на дорогу в одном из СНТ на Фиоленте. Жителей призвали не подходить к найденным фрагментам дронов и сразу звонить по номеру 112.

Почти 900 авто скопилось в очереди у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани
Почти 900 авто скопилось в очереди у Крымского моста со стороны Керчи и Тамани

Утром в Севастополе была объявлена воздушная тревога. На это время движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли.

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Андрей Бражников
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