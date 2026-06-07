Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал нанести военное поражение президенту России Владимиру Путину. Однако его заявление подверглось резкой критике со стороны отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса.

«Мистер Джонсон путает желаемый результат — военное поражение России — с реальностью. В буквальном смысле не существует жизнеспособного пути к военному поражению России коллективным Западом», — говорится в публикации Дэвиса в социальной сети X.

Американский военный предупредил, что продолжение попыток игнорировать очевидные факты и настаивание на заведомо провальной политике несёт в себе огромные риски. По его мнению, это может не только расширить масштаб конфликта, но и привести к военному краху самого Запада, который уже потерпел фиаско в экономической и политической сферах.

Ранее Джонсон написал, что «поражение российского президента» стало бы прекрасным моментом, и призвал ускорить помощь киевскому режиму. А следом шеф Пентагона Пит Хегсет пообещал, что США найдут способ обеспечить Украине свою помощь, чтобы она могла защищаться.