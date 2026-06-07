Сначала отмени указ, потом пиши письма: Матвиенко жёстко ответила Зеленскому

Владимир Зеленский сначала должен отменить собственный документ о невозможности переговоров с Москвой, а потом уже писать письма. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Спикер верхней палаты парламента подчеркнула: если уж киевский главарь решился писать послания президенту России Владимиру Путину, то в первых строках ему следовало бы сообщить об отзыве указа о запрете переговорного процесса. Лишь затем стоило переходить к сути обращения.

Также, по словам Матвиенко, Европа предлагает лишь имитацию подлинного диалога вместо реальных переговоров. Она призвала предъявить конкретный план или предложение по урегулированию.

Напомним, ранее Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте открытое письмо, в котором, резко высказавшись в адрес Москвы, предложил Владимиру Путину провести очные переговоры. По мнению украинского главаря, во встрече обязательно должны участвовать представители Европы и США. Среди его условий — полное прекращение огня на время диалога и обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех». В ответ Путин охарактеризовал тон послания как откровенное хамство, подчеркнув, что такая манера общения не способствует запуску дипломатического процесса.