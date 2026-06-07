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Регион
7 июня, 15:56

«Для чего тогда самая сильная армия?»: Трамп объяснил свою позицию по участию в военных конфликтах

Трамп заявил, что никогда не гарантировал отсутствия войн с участием США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил о гарантиях отсутствия военных конфликтов с американским участием. Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

«Я не гарантировал, что войн не будет. Для чего тогда я создал самую сильную армию в мире?» — ответил американский лидер на вопрос о том, что изменилось в его позиции с тех пор, как он выступал против вовлечения США в военные действия.

Комментируя ситуацию с Ираном, Трамп отметил, что не хотел задействовать военных, однако, пойдя на такой шаг, он «делает большую услугу» как Соединённым Штатам, так и всему миру.

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Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон изымет высокообогащённый уран у Ирана при любом исходе переговоров с Исламской Республикой. Американский лидер также пригрозил Тегерану силовым вариантом в случае отказа от сделки: если договорённость не будет достигнута, то проблема будет решена очень жёстко военным путём.

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Юрий Лысенко
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