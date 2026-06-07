Ядерный щит Британии дал трещину: Весь флот ударных субмарин вышел из строя

Весь британский флот боевых атомных подводных лодок выведен из эксплуатации и находится на стапелях. Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

«Весь флот боевых атомных подводных лодок, имеющийся в распоряжении Военно-морских сил (ВМС), находится в порту (...) Все пять британских подлодок класса Astute ожидают технического обслуживания и ремонта», — приводит газета слова собеседников.

Отмечается, что шестая поступившая на службу подлодка пока не готова выполнять задачи.

Ранее британский адмирал заявил, что Королевский военно-морской флот Великобритании тратит около тридцати процентов своего оперативного времени на противодействие так называемой «российской угрозе». Речь идёт о выслеживании российских подводных лодок, которые якобы создают «прямую угрозу» для безопасности Соединённого Королевства.