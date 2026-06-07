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Регион
7 июня, 16:14

Британская армия потратит миллионы фунтов, чтобы остановить эпидемию наркотиков и стероидов в своих рядах

The Sun: Британия потратит $24 млн на борьбу с наркоманией в армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Власти Великобритании выделили более 24 миллионов долларов на борьбу с наркоманией среди военнослужащих. Об этом пишет газета The Sun.

Как отмечает издание, речь идёт о 18 миллионах фунтов стерлингов, которые направлены на специальную кампанию внутри вооружённых сил.

Руководство армии обеспокоено ростом популярности кокаина среди солдат, а также употреблением стероидов для быстрого набора мышечной массы. В рамках проверок планируется охватить 125 тысяч человек.

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Life.ru рассказывал о другой казусной ситуации с ВС королевства: правительственный борт с министром обороны Великобритании Джоном Хили на борту лишился сигнала GPS во время перелёта в непосредственной близости от государственной границы России. Глава военного ведомства направлялся к британским военнослужащим, дислоцированным на юго-востоке Эстонии, вместе с ним на борту находились советники, трёхзвёздный генерал и двое фотографов.

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Юрий Лысенко
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