Британская армия потратит миллионы фунтов, чтобы остановить эпидемию наркотиков и стероидов в своих рядах

Власти Великобритании выделили более 24 миллионов долларов на борьбу с наркоманией среди военнослужащих. Об этом пишет газета The Sun.

Как отмечает издание, речь идёт о 18 миллионах фунтов стерлингов, которые направлены на специальную кампанию внутри вооружённых сил.

Руководство армии обеспокоено ростом популярности кокаина среди солдат, а также употреблением стероидов для быстрого набора мышечной массы. В рамках проверок планируется охватить 125 тысяч человек.

Life.ru рассказывал о другой казусной ситуации с ВС королевства: правительственный борт с министром обороны Великобритании Джоном Хили на борту лишился сигнала GPS во время перелёта в непосредственной близости от государственной границы России. Глава военного ведомства направлялся к британским военнослужащим, дислоцированным на юго-востоке Эстонии, вместе с ним на борту находились советники, трёхзвёздный генерал и двое фотографов.