«С меня хватит!» Трамп устроил скандал на интервью и назвал ведущую продажной

Президент США Дональд Трамп в грубой форме прервал интервью телеканалу NBC News, обвинив ведущую Кристен Уэлкер в нечестности. Он также заявил, что не может доверять крупнейшим американским телекомпаниям.

«Вы им подыгрываете. Вы знаете, что эти выборы подтасованы, ваша телекомпания об этом знает. Вы знаете, что я одержал победу на выборах [2024 года] при подавляющей поддержке избирателей, но 94% откликов в прессе при этом были негативными, потому что вы растеряли какое-либо доверие», — заявил Трамп.

Инцидент произошёл во время обсуждения итогов первичных выборов (праймериз) в Калифорнии, состоявшихся 2 июня. Глава государства обратил внимание на затянувшийся подсчёт голосов, обвинив местные власти в подтасовках. Когда ведущая выразила несогласие с его версией, он назвал её «продажной или глупой». Помимо NBC News, президент обвинил в предвзятости телеканалы ABC, CBS и CNN.

«Давайте на этом завершим, с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего», — сказал Трамп, после чего сорвал с пиджака микрофон и бросил его на пол.

Он также отметил, что страна не может быть великой, если в ней работают нечестные средства массовой информации. Представители Белого дома пока не комментировали инцидент. Сама Кристен Уэлкер сохранила профессиональное спокойствие в эфире.

Ранее Трамп рассказал о планах перестроить восточное крыло Белого дома под бальный зал, но и возвести под ним шестиэтажный бункер. Американский лидер заявил, что проект предполагает создание наземной части комплекса площадью около 8 тысяч квадратных метров по цене 400 миллионов долларов, которая выполняет роль защитного купола для подземной инфраструктуры, и объект строится с защитой от возможных атак, включая дроны.