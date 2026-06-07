Россиянку обвинили в клевете после слов о 10 днях в плену у бывшего в Казахстане

Против россиянки Анастасии, заявившей о многодневном плену у бывшего возлюбленного в Казахстане, возбудили уголовное дело о клевете. Женщина утверждала, что её насильно удерживали, избивали, побрили налысо и не отдавали ребёнка.

Изначально полиция Казахстана завела дело по её заявлению, но затем прекратила его, не найдя подтверждений. После этого против самой пострадавшей выдвинули обвинение в заведомо ложном доносе, пишет Baza.

Семья мужчины настаивает, что конфликт начался уже после того, как пара рассталась. Известно, что оба состояли в отношениях с 16 лет, вместе растили общего ребёнка и жили то в России, то в Казахстане.

Тем временем разбирательства параллельно идут в РФ. Новосибирский районный суд встал на сторону матери и выдал исполнительный лист, согласно которому до окончания процесса мальчик должен оставаться с ней. Документ направили в Алма-Ату, где сейчас находится ребёнок, однако его до сих пор не вернули.

Отец не согласился с решением. В своей жалобе он указал, что не получал уведомлений о суде, и сослался на результаты казахстанской судмедэкспертизы, которые показали, что сын хочет жить с папой.

Напомним, россиянка Анастасия заявила, будто бывший возлюбленный Рустам удерживал её в Казахстане, избивал и угрожал забрать общего ребёнка во время поездки в Алма-Ату, куда она привезла сына к семье его отца. По словам женщины, перед возвращением в Новосибирск мужчина отобрал у неё телефон, увидел переписки, устроил сцену ревности, избил её при родственниках, а затем обрил наголо, после чего врачи зафиксировали у пострадавшей разрыв сетчатки и другие травмы.