«Каждый раз продолжаю»: Секс-символ российского спорта Ефимова высказалась о завершении карьеры и ЧЕ

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова задумывалась об уходе из спорта, но в воскресенье отобралась на чемпионат Европы. Об этом 34-летняя спортсменка рассказала журналистам.

На прошедшем чемпионате России в Казани она выполнила квалификационный норматив на дистанции 50 метров брассом.

«Есть давление от того, что мне нужно заканчивать. Мне хотелось бы больше поддержки, но с этим мы разберёмся, если я останусь дальше плавать. Я эмоциональный человек, но быстро остываю, каждый раз заканчиваю, потом всё равно продолжаю плавать. Думала, что скоро будет последний старт, а теперь отобралась на чемпионат Европы», — призналась Ефимова.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдёт в Париже с 31 июля по 16 августа. На счету Ефимовой также семь титулов чемпионки Европы, шесть побед на чемпионатах мира и бронза Олимпиады, и у неё есть ещё один важный титул — секс-символ российского спорта.

На завершимся сегодня в Люксембурге чемпионате Европы по артистическому плаванию среди юношей и девушек российские синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова завоевали золото в произвольной программе дуэтов. Спортсменки получили от судей 180,2775 балла. Серебряными призёрами стали представительницы Испании (155,1107), бронзовыми — Франции (151,3392). В сольной произвольной программе у мужчин россиянин Никита Бодров взял серебро с результатом 195,1550 балла.