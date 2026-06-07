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7 июня, 17:26

Мацуев: Классическая музыка осталась единственной связью России и НАТО

Денис Мацуев. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Денис Мацуев. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин

Классическая музыка сегодня остаётся единственной ниточкой, связывающей Россию и Североатлантический альянс. Об этом Народный артист РФ, пианист Денис Мацуев рассказал в интервью ИС «Вести».

По словам музыканта, в 1993 году участники фонда «Новые имена» выступали в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО. Тогда они жили в семьях генералов блока, и с теми, кто ещё жив, артисты до сих пор поддерживают тёплые отношения.

«Сейчас даже страшно представить: штаб-квартира НАТО. Мы жили в семьях этих генералов… Кто жив ещё, мы до сих пор дружим. По-моему, это единственный контакт России и НАТО, который остался сейчас», — поделился Мацуев.

Пианист вспомнил, как в начале каждого мероприятия зажигали гжельскую чашу. Тогдашний директор НАТО Манфред Вернер доверил это право российским музыкантам, а на следующий день газеты вышли с заголовком «русские завоевали НАТО». Вернер, по словам Мацуева, тогда с улыбкой ответил, что против такого завоевания он не против.

Сам пианист считает, что классическая музыка сегодня — это сила России, которая способна выполнять терапевтическую и примеряющую роль. Он пообещал в ближайшее время представить новые задумки, но пока не раскрывает всех секретов.

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Тем временем ремьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждает, что Россия может начать конфликт с НАТО уже к 2030 году. По его словам, такие прогнозы поступают от британских спецслужб и аналитических структур других государств — участниц альянса. Глава британского правительства призвал европейские страны наращивать вложения в оборонную промышленность, чтобы подготовиться к потенциальным вызовам в ближайшие годы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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