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Регион
7 июня, 17:56

СК возбудил уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miljan Zivkovic

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту опрокидывания экскурсионного автобуса в Угличском округе Ярославской области. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

«Пьяное» ДТП со смертельным исходом произошло в Чите
«Пьяное» ДТП со смертельным исходом произошло в Чите

ДТП произошло во второй половине дня в районе деревни Сверчково. Перевернувшийся автобус Yutong перевозил группу туристов из Москвы — всего в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних. Туристы прибыли в Углич накануне, сегодня посетили ферму и направлялись обратно в столицу, когда автобус перевернулся.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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