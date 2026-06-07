СК возбудил уголовное дело после ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту опрокидывания экскурсионного автобуса в Угличском округе Ярославской области. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшем по неосторожности тяжкий вред здоровью человека. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло во второй половине дня в районе деревни Сверчково. Перевернувшийся автобус Yutong перевозил группу туристов из Москвы — всего в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате аварии пострадали 12 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних. Туристы прибыли в Углич накануне, сегодня посетили ферму и направлялись обратно в столицу, когда автобус перевернулся.