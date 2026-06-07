Макдэвид в пятый раз получил «Тед Линдсей эворд» и повторил рекорд Гретцки

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в пятый раз за карьеру получил «Тед Линдсей эворд» — престижную награду лучшему игроку сезона по версии профсоюза хоккеистов НХЛ. Он повторил рекорд своего соотечественника Уэйна Гретцки, который также получал этот приз пять раз.

В тройку финалистов голосования вошли россиянин Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») и канадец Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс».

Макдэвиду 29 лет, в 2015 году он был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером драфта. В сезоне-2022/23 он стал шестым хоккеистом в истории лиги, набравшим 150 и более очков за регулярный чемпионат. В сезоне-2023/24 канадец первым в XXI веке преодолел планку в 100 голевых передач — всего в истории НХЛ таких игроков набиралось лишь пятеро.

Кроме того, Макдэвид трижды выигрывал «Харт трофи» (приз самому ценному хоккеисту регулярки) и один раз — «Конн Смайт трофи» (MVP плей-офф).

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