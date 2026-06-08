ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июня, 22:32

В Японии нашли мёртвым студента из США, пропавшего после ссоры из-за ChatGPT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

В Японии обнаружили тело 20-летнего студента из США Джеймса Уэстона Хиггинботэма. Американец пропал после конфликта с родителями из-за использования бота ChatGPT. Об этом пишет телеканал NBC.

Молодой человек путешествовал по Японии вместе с семьёй. 29 мая он покинул отель и направился в неизвестном направлении. Уличные камеры зафиксировали американца на железнодорожном вокзале в Киото и в районе Ямасина. После этого его якобы видели в горном лесу неподалёку от Ямасины.

Мать Уэстона Нэнси Хиггинботэм рассказала, что сын ушёл из отеля после ссоры. Женщина часто использовала чат-бот для планирования поездки. Она спрашивала у искусственного интеллекта рекомендации по достопримечательностям и ресторанам. Такое поведение злило Уэстона.

Студент Обернского университета специализировался на биосистемной инженерии. Он выступал против зависимости от искусственного интеллекта и поддерживал идеи экологичного дизайна. По словам матери, после конфликтов молодой человек часто замыкался в себе. В день пропажи он находился в подавленном эмоциональном состоянии.

Поиски продолжались почти неделю. Тело Уэстона в горах нашёл отряд добровольцев. Причину смерти пока не назвали.

Любовный треугольник с ИИ: Россияне начали ревновать партнёров к ChatGPT
Любовный треугольник с ИИ: Россияне начали ревновать партнёров к ChatGPT

Ранее семья 19-летнего студента Сэма Нельсона подала иск к компании OpenAI. Родственники утверждают, что советы чат-бота GPT-4o привели их сына к смертельной передозировке. Нельсон скончался после одновременного приёма алкоголя, ксанакса и кратома. Именно такую комбинацию порекомендовал искусственный интеллект.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Япония
  • США
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar