Взрывы гремят в Харькове и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги

Взрывы прогремели в Харькове и Днепропетровске на юго-востоке Украины. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах страны. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».

Сирены звучат в Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Власти просят население оставаться в укрытиях до отбоя тревоги. Ранее глава областной администрации Днепропетровской области Александр Ганжа заявлял о повреждении транспортная инфраструктуры.

Ранее в Бориспольском районе Киевской области вспыхнул пожар на промышленном объекте. Возгорание началось после серии ночных взрывов. Какое именно предприятие оказалось в зоне инцидента, источники не раскрыли.