Королевская почта доставила жителю Великобритании журнал с опозданием на 19 лет

Почта Royal Mail доставила жителю Великобритании журнал с опозданием на 19 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Автор книг в жанре научной фантастики Пол Эдвардс, живущий в Честере, рассказал, что 5 июня получил в почтовый ящик журнал Mother & Baby, посвящённый воспитанию детей. Издание он заказал ещё в 2007 году — в тот период его дочери было полтора года, а жена ждала сына.

С тех пор его дети уже выросли: сейчас им 18 и 20 лет, и они учатся в университете. Вместе с журналом королевская почта Royal Mail оставила записку с извинениями за доставленные неудобства.

Сам Эдвардс признался, что даже не уверен, заметили ли они тогда, что журнал так и не пришёл.

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