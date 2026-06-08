ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 05:11

Королевская почта доставила жителю Великобритании журнал с опозданием на 19 лет

Обложка © Х / BBC News (UK)

Обложка © Х / BBC News (UK)

Почта Royal Mail доставила жителю Великобритании журнал с опозданием на 19 лет. Об этом сообщает Би-би-си.

Автор книг в жанре научной фантастики Пол Эдвардс, живущий в Честере, рассказал, что 5 июня получил в почтовый ящик журнал Mother & Baby, посвящённый воспитанию детей. Издание он заказал ещё в 2007 году — в тот период его дочери было полтора года, а жена ждала сына.

С тех пор его дети уже выросли: сейчас им 18 и 20 лет, и они учатся в университете. Вместе с журналом королевская почта Royal Mail оставила записку с извинениями за доставленные неудобства.

Сам Эдвардс признался, что даже не уверен, заметили ли они тогда, что журнал так и не пришёл.

«Мурзилке» 102 года, а он всё ещё жив: как он пережил войну, СССР, гаджеты и попал в книгу Гиннесса
«Мурзилке» 102 года, а он всё ещё жив: как он пережил войну, СССР, гаджеты и попал в книгу Гиннесса

Ранее Life.ru рассказывал, что россияне на фоне общего падения книжного рынка стали чаще покупать Библию. За первые месяцы этого года продажи выросли на 8%, а за весь прошлый год — сразу на 12%. При этом в целом люди стали покупать книг меньше: за полгода продажи упали на 9%.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar