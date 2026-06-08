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8 июня, 03:24

В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotohay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotohay

В 2025 году в России зафиксирован рост заболеваемости рядом инфекций по сравнению со среднемноголетними показателями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Наиболее значительное превышение отмечено по гемофильной инфекции — в 19,3 раза. Также зафиксирован рост заболеваемости краснухой, корью, гриппом, менингококковой инфекцией, листериозом и рядом других заболеваний.

Всего в 2025 году в России зарегистрировано более 35,7 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3% меньше, чем в 2024 году.

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Гемофильная инфекция — это острая инфекционная болезнь, вызванная гемофильной палочкой. Для неё характерно преимущественное поражение органов дыхания, центральной нервной системы, а также развитие гнойных очагов в различных органах.

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Артём Гапоненко
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