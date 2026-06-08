В России выросла заболеваемость гемофильной инфекцией и корью

В 2025 году в России зафиксирован рост заболеваемости рядом инфекций по сравнению со среднемноголетними показателями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

Наиболее значительное превышение отмечено по гемофильной инфекции — в 19,3 раза. Также зафиксирован рост заболеваемости краснухой, корью, гриппом, менингококковой инфекцией, листериозом и рядом других заболеваний.

Всего в 2025 году в России зарегистрировано более 35,7 млн случаев инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 9,3% меньше, чем в 2024 году.

Гемофильная инфекция — это острая инфекционная болезнь, вызванная гемофильной палочкой. Для неё характерно преимущественное поражение органов дыхания, центральной нервной системы, а также развитие гнойных очагов в различных органах.

Ранее Life.ru рассказывал, что у жительницы Подмосковья, вернувшейся из Южной Африки, в России нашли лихорадку денге. В мае Нина отправилась в ЮАР, Замбию и Зимбабве, побывала в национальном парке Крюгера и у водопада Виктория. По мнению путешественницы, именно там её активно атаковали комары — возможные переносчики заразы.