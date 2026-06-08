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Регион
8 июня, 05:07

Партия Пашиняна опустилась ниже отметки в 50% на парламентских выборах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По данным Центральной избирательной комиссии Армении, после подсчёта 98% голосов правящая партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна продолжает лидировать на парламентских выборах, однако её результат опустился ниже отметки в 50%.

По данным ЦИК страны, политсила набирает 49,82% голосов. Вторым идёт блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» (23,35%), а партия бывшего президента Роберта Кочаряна «Армения» замыкает тройку с результатом 9,94%.

Пашинян заявил о победе на парламентских выборах после подсчёта 10% голосов
Пашинян заявил о победе на парламентских выборах после подсчёта 10% голосов

На данный момент обработаны бюллетени с 1964 из 2005 участков.

Парламентские выборы в Армении 7 июня показали беспрецедентную явку — 58,97%. В голосовании приняли участие более 1,47 млн человек. Для сравнения, на внеочередном голосовании в июне 2021 года активность была заметно ниже. Тогда к урнам пришли 49,41% граждан.

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Артём Гапоненко
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