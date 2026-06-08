Gloria Jeans распродаёт последние крупные фабрики в России

Gloria Jeans готова продать или сдать в аренду две производственные площадки в Ростовской области — в Шахтах и Новошахтинске. Основатель компании Владимир Мельников попросил Минпромторг помочь с поиском инвесторов, пишет «Ъ».

Речь идёт о помещениях общей площадью 148,6 тысячи квадратных метров. На этих объектах можно организовать полный цикл пошива одежды. В перечне также указаны фабрика в Миллерово, склад, распределительный центр, общежитие и здание в Зверево, уже переданное арендатору.

Компания распродает производственные активы с 2024 года. По словам Мельникова, раньше у Gloria Jeans было пять швейных фабрик, но три пришлось продать из-за острой нехватки персонала для эффективной работы.

Сейчас на рынке ищут покупателей или арендаторов для последних крупных площадок бренда в России. Письмо Минпромторга получили 44 компании, включая крупных игроков легкой промышленности и одежного ретейла. Часть потенциальных инвесторов интереса к предложению не проявила. Один из участников рассылки подтвердил получение письма, но заявил, что активы компании не нужны.

Ранее стало известно, что Gloria Jeans планирует серьёзную реорганизацию своей розничной сети — в течение 2026 года ритейлер намерен прекратить работу около 150 торговых точек по всей России.