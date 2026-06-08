9 июня на Земле ожидается мощная магнитная буря класса G3

9 июня на Земле ожидаются мощные геомагнитные бури, интенсивность которых может достичь шести-семи баллов. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Возмущения геомагнитного поля продлятся почти весь день, но самые сильные колебания придутся на утро и дневные часы. К вечеру активность пойдёт на спад. Прогнозируемый уровень в 1.7 приближается к классу G2 (умеренная буря), что способно вызвать заметный дискомфорт у метеозависимых. При отдельных всплесках возможен класс G3 — сильная буря.

Метеочувствительным людям советуют больше отдыхать, избегать стрессов и переутомления, пить достаточно жидкости и иметь под рукой привычные лекарства. Типичные проявления: головная боль, слабость, бессонница, скачки давления и учащённое сердцебиение.

Ранее на Земле завершилась ещё одна магнитная буря, продлившаяся около 10 часов. Пик возмущений был зафиксирован в пятницу около 20:00 мск — уровень достиг G2,3. Это были «отголоски» взрывов на Солнце, произошедших ещё 3 июня.